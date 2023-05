Voetbalpraat nog altijd verbaasd: 'Hij zou toch gewoon in de Nederlandse top kunnen spelen?'

Terwijl in Nederland alle ogen gericht waren op de bekerfinale tussen Ajax en PSV, streden Antwerp FC en KV Mechelen in Brussel om de eindzege van de Croky Cup. De ploeg van trainer Mark van Bommel trok uiteindelijk aan het langste eind. Vincent Janssen was, niet voor het eerst dit seizoen, belangrijk voor de Antwerpenaren. Sjoerd Mossou blijft het gek vinden dat de aanvaller onlangs heeft bedankt voor het Nederlands elftal.

Janssen was bijna een jaar geleden de grootste verrassing in de selectie van Oranje. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal had de spits opgeroepen voor de Nations League-duels met België, Polen en Wales. Janssen was op dat moment actief in Mexico, waar hij volledig naar de achtergrond was verdwenen. Maar zijn naam stond nog wel op het lijstje van de bondscoach en zijn staf. Janssen maakte tegen Wales zijn rentree in Oranje en transfereerde niet veel later naar Antwerp FC, waar hij zich in de WK-selectie speelde.



De oud-speler van onder meer Almere City en AZ had tijdens het afgelopen WK in Qatar zelfs een basisplaats in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal. Maar nog voordat Ronald Koeman, de opvolger van Van Gaal, was begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach, stelde Janssen zich niet langer beschikbaar voor Oranje. Die beslissing leidde tot veel verbaasde reacties in Nederland. Niet in de laatste plaats omdat hij dit seizoen goed op dreef is. “Janssen is wel echt de man om wie het helemaal draait daar”, zei Mossou dinsdagavond bij Voetbalpraat op ESPN.



“Hij is echt heel populair. Dat vinden ze echt een geweldige spits voor het Belgische niveau. Als je hem zo ziet en je legt hem tegen het Nederlands elftal aan, dan blijft het best wel gek dat hij heeft bedankt”, aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad. Karim El Ahmadi, die ook was aangeschoven, is van mening dat Janssen ‘gewoon’ in de Nederlandse top zou kunnen spelen. “Ik vind hem echt een goede speler die hier in Nederland wel bij de top drie gewoon kan spelen. Misschien als tweede spits, maar wel iemand die veel wedstrijden kan gaan spelen met de kwaliteiten die hij heeft. Altijd balvast…”, zei de oud-speler van Feyenoord.



Stengs

Janssen is niet de enige Nederlander die zondagavond de Croky Cup aan zijn prijzenkast mocht toevoegen. Antwerp FC haalde afgelopen zomer ook Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs naar België. In januari voegde Gyrano Kerk zich bij zijn landgenoten op de Bosuil. ESPN-commentator Mark van Rijswijk heeft nog altijd hoge verwachtingen van Stengs. “Hij was bij AZ toch wel hét talent. De stap naar de Ligue 1 was denk ik gewoon te groot én te fysiek voor hem. (…) Maar Stengs heeft ook nog zóveel om wel die stap te gaan zetten.” Antwerp FC nam Stengs op huurbasis over van OGC Nice. De linkspoot keert na dit seizoen normaliter dus terug naar Frankrijk.