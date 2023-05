'Vriendin Justin Kluivert slachtoffer van overval in Valencia; daders delen klappen uit'

De vriendin van Justin Kluivert is in Spanje slachtoffer geworden van een woningoverval, meldt Plaza Deportiva. Woensdagavond drongen drie mannen met bivakmutsen de villa van de voetballer binnen. De partner van Kluivert zou daarbij zelfs een klap hebben gekregen van de overvallers.

Kluivert was op het moment van de overal zelf niet thuis. Hij reisde woensdag namelijk al met zijn club Valencia af naar Mallorca, waar donderdag een wedstrijd op het programma staat. Zijn vriendin was zodoende alleen thuis en werd overvallen nadat ze de hond had uitgelaten. De buit van de daders bestaat naar verluidt uit horloges, sieraden en kleding ter waarde van ongeveer 160.000 euro.

De vriendin van Kluivert liep bij de overval lichte verwondingen op, de overval duurde uiteindelijk slechts twee minuten. De politie en veiligheidspatrouilles van de villawijk Bétera, ten noorden van Valencia, reageerden vervolgens op de noodoproep van het slachtoffer. De verwachting is dat de daders op de hoogte waren van de vaste gewoontes van Kluivert, die zelf dus weg was, en zijn partner.

Het is zeker niet de eerste keer dat er iets dergelijks voorvalt in de buurt van Valencia. Een jaar geleden werd er al ingebroken bij de woning van Valencia-verdediger Samu Castillejo. Hij was op dat moment niet thuis. Daarnaast werd ook Levante-speler Shkodran Mustafi slachtoffer van inbraak. Hij lag op dat moment, net als zijn gezin, te slapen. De Guardia Civil spreekt van een georganiseerde bende.