VVV-Venlo kan tiental van Almere City niet breken en zorgt voor spannende return

VVV-Venlo en Almere City hebben elkaar in de jacht op een ticket voor de Eredivisie in evenwicht gehouden. De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie sloten hun eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs donderdagavond af met een 1-1 gelijkspel. De bezoekers besloten het duel met tien man.

De eerste helft begon meteen met spektakel. VVV wilde al na twee minuten een strafschop na een duel tussen Daan Huisman en Damian van Bruggen, maar daar wilde scheidsrechter Martin van den Kerkhof niet in mee. Aan de overkant kwam De Koel met de schrik vrij toen Sven Braken de bal bijna in eigen doel werkte na een slimme hoekschop van Almere. De snelle openingstreffer kwam er vervolgens alsnog. VVV-middenvelder Mitchell van Rooijen draaide zich handig vrij en schoot de bal via een tegenstander achter de kansloze Nordin Bakker: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Daarna was het meeste balbezit voor Almere, maar deelde VVV wat speldenprikjes uit via Braken en Nick Venema. Lance Duijvestijn was aan de andere kant van het veld bijna verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Zijn schot verdween rakelings langs het doel van Ennio van der Gouw. De goalie van VVV was vervolgens wel kansloos op een schot van Anthony Limbombe. De handige vleugelspeler kreeg ruimte om naar binnen te dribbelen en haalde uitstekend uit. Zijn knal verdween via Van Rooijen, de andere doelpuntenmaker, in het doel: 1-1.

In de slotfase van de eerste helft vond VVV toch nog de kracht om weer naar voren te gaan. Een voorzet van Braken verdween via Van Bruggen bijna achter Bakker, die daarna veel moeite had met een knal van Huisman. Even later reageerde de doelman wel uitstekend toen Venema ineens een kans kreeg na een aanval via Kees de Boer en Huisman. De sluitpost verkleinde snel zijn doel en voorkwam de voorsprong van VVV. In de slotseconden beproefde Limbombe zijn geluk nog met een afstandsschot namens Almere, maar hij schoot hard over.

VVV begon daarna goed aan de tweede helft, zonder daarbij echt grote kansen te creëren. De vele wissels kwamen het tempo in de wedstrijd ook niet ten goede. Beide doelmannen kregen amper werk te doen en de fans moesten wachten tot de laatste twintig minuten. Toen werd de wedstrijd ineens op de kop gezet door een rode kaart. Invaller Danny Post ging stevig door op Simon Janssen en kreeg daar geel voor. De VAR besloot scheidsrechter Van den Kerkhof echter naar het videoscherm te roepen. Daarop besloot hij een rode kaart te geven.

Met tien man beperkte Almere zich tot verdedigen en counteren, terwijl VVV juist op zoek wilde naar de voorsprong. De manschappen van trainer Rick Kruys bleken echter niet bij machte om de eerste ontmoeting nog met een zege af te sluiten. Aanstaande zaterdag gaat de beslissing sowieso wel vallen tussen VVV en Almere. Dan treffen deze ploegen elkaar om 16.30 uur in het Yanmar Stadion. De andere halve finale in de nacompetitie gaat tussen NAC Breda en FC Emmen. Die ploegen spelen woensdagavond (18.45 uur) voor de eerste keer tegen elkaar.

Man of the Match: Nordin Bakker