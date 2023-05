Wesley Sneijder claimt echte reden achter late wissel Davy Klaassen te weten

Volgens Wesley Sneijder heeft Davy Klaassen zich in de slotfase van de bekerfinale tussen Ajax en PSV laten wisselen omdat hij geen penalty durfde te nemen. De middenvelder van Ajax werd in minuut 116 - tegelijkertijd met Steven Bergwijn - door John Heitinga naar de kant gehaald.

Klaassen leek in de laatste minuten van de verlenging moegestreden naar de kant te gaan, maar Sneijder gelooft niet dat vermoeidheid de belangrijkste reden voor de wissel was. "Hij was te bang om een penalty te nemen. Als je 115 minuten kunt spelen, kun je ook de 120 minuten volmaken, de bal opeisen en 'm binnenschieten", stelt Sneijder aan tafel bij Veronica Offside.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder 'weet zeker' dat Klaassen geen strafschop durfde te nemen. "Het is angst. Hij zat niet in de wedstrijd en was alleen met andere dingen bezig. Het is wel suggereren, maar ik zie dat. Voel dat. Merk dat. Zij (Klaassen en Bergwijn, red.) hebben zich laten wisselen omdat ze de penalty niet wilden nemen."

Wat Sneijder betreft gooit Heitinga na de verloren bekerfinale zijn elftal op de schop. "Dan maar door met die jonge gasten, zoals die jongen van zeventien (Mika Godts, red.) die wel de ballen heeft om een penalty te nemen", aldus de oud-middenvelder, die in elk geval Klaassen en Bergwijn eruit zou halen.

Zelf nam Sneijder wel zijn verantwoordelijkheid toen in 2014 de halve finale van het WK tussen het Nederlands elftal en Argentinië uitdraaide op een penaltyserie. "Ik had liever een vrije trap vanaf twintig meter, maar ik eiste 'm wel op en ging er wel staan. Die verantwoordelijkheid moet je nemen", aldus Sneijder, die de strafschop miste. "Zeker Klaassen, met al zijn ervaring, moet het niet van zo'n ventje af laten hangen."

In de nieuwe FCUpdate Podcast wordt de bekerfinale tussen Ajax en PSV uitgebreid besproken. Benieuwd wat host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard te zeggen hebben? Beluister de aflevering dan hieronder!