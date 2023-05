Wijndal trekt wenkbrauwen op: 'Heeft Heitinga dat gezegd?'

Owen Wijndal heeft er geen spijt van dat hij afgelopen zomer de overstap van AZ naar Ajax heeft gemaakt. De 23-jarige linksback is er in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Op zijn favoriete positie moet hij op dit moment voorrang verlenen Jorrel Hato. Tegen zijn oude club kwam Wijndal zaterdagavond halverwege de wedstrijd binnen de lijnen.

"Het ging persoonlijk gezien wel goed", zei Wijndal na afloop in gesprek met ESPN. De linksback kwam in de rust binnen de lijnen voor Mohammed Kudus, waardoor Hato naar het centrum verhuisde. De zes jaar jongere concurrent van Wijndal heeft op dit moment een streepje voor bij Heitinga. "Of ik vind dat ik hoor te spelen? Ja, maar de trainer maakt soms echter andere keuzes. Dan is het aan mij om te laten zien dat ik wil spelen en in de basis hoor. Het ging vandaag aardig goed, maar dat is geen garantie voor volgende week."

Artikel gaat verder onder video

Heitinga zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ dat hij Hato op dit moment beter vindt dan Wijndal. "Heeft hij dat gezegd?", vroeg een zichtbaar verbaasde Wijndal zich hardop af toen hij door Milan van Dongen werd geconfronteerd met de uitspraken van de trainer. "Ja, oké, het zou inderdaad gek zijn als hij zou zeggen dat hij Hato opstelt en zegt dat hij mij beter vindt", was Wijndal het eens met de verslaggever.

Als aankoop van tien miljoen euro heeft Wijndal de verwachtingen in Amsterdam vooralsnog niet waargemaakt. "Wat ik mijzelf kan verwijten? Dat is een moeilijk vraag. Heel veel dingen, natuurlijk. In een wedstrijd gaan dingen goed en minder goed. Als de trainer dan andere keuzes maakt, moet ik dat accepteren. Ik heb het er met de trainer over gehad wat ik beter kan doen en wat hij van mij verwacht. Dat heb ik de laatste weken ook laten zien. Ik denk dat ik daarom ook bijvoorbeeld ben ingevallen in de bekerfinale van vorige week en vandaag weer. Ik probeer mezelf zo goed mogelijk te laten zien en weer in de basis te staan."

Ondanks een gebrek aan speeltijd heeft Wijndal geen spijt van zijn transfer naar Ajax. "Dit is de grootste en beste club van Nederland, dus ik ben hartstikke blij dat ik hier mag voetballen. Maar ja, natuurlijk had ik het me anders voorgesteld. Dat is dus wat minder. Maar ik ben nog steeds hartstikke blij dat ik hier speel."