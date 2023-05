Wim Kieft wijst naar 'slapend' Feyenoord: 'Ieder seizoen is het een spitsentombola'

Wim Kieft vindt dat de clubs in Nederland hebben zitten slapen rond de transfer van Thijs Dallinga. De spits scoort in Frankrijk aan de lopende band en won afgelopen weekend de Coupe de France met zijn club Toulouse. Kieft had de goaltjesdief graag nog in de Eredivisie gezien.

"Terugkijkend hebben ze zeker bij FC Groningen zitten slapen en misschien ook wel bij Feyenoord", schrijft Kieft in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. "Ieder seizoen is het een spitsentombola bij Arne Slot – Cyriel Dessers/Bryan Linssen en Santiago Giménez/Danilo – terwijl Dallinga onder de rook van De Kuip aan de lopende band scoorde. Ongetwijfeld kan hij interessant zijn voor Nederlandse (sub)topclubs."

De 22-jarige Dallinga lijkt voorlopig echter wel goed te zitten bij Toulouse. Daar tekende hij afgelopen zomer een contract tot medio 2026. In Franse dienst hoopt de geboren Groninger zich in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal. Dallinga was namens Toulouse al goed voor twaalf treffers in de Ligue 1. Kieft is onder de indruk van de spits en spreekt ook zijn steun uit voor een andere Oranje-kanshebber: Brian Brobbey.

"Zijn achtereenvolgende trainers Erik ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga zullen best goede argumenten of data kunnen overleggen om niet voor Brobbey te kiezen", is de mening van de oud-voetballer. "Maar als iemand eerst geen uurtje kan spelen en vervolgens in de bekerfinale 120 minuten gas geeft, de strijd aan gaat met twee en soms drie PSV-verdedigers, dan maak je niemand wijs dat hij een week eerder geen 90 minuten kan spelen.