'Woedende Ibrahim Sangaré sloot zichzelf op in auto na bericht over vertrek Van Nistelrooij'

Ruud van Nistelrooij heeft met zijn afscheid het nodige losgemaakt binnen de selectie van PSV. Zo zou Ibrahim Sangaré boos hebben gereageerd toen de trainer zijn vertrek aankondigde bij zijn selectie. Eerder had Xavi Simons zich al gemeld bij de woensdag vertrokken oefenmeester.

"Ik begreep dat Van Nistelrooij de spelers heeft toegesproken en allemaal een hand heeft gegeven", vertelt Maarten Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Ibrahim Sangaré vroeg zich af wat er allemaal gebeurde, wat het probleem was en waarom de trainer weg ging. Hij was al boos weggegaan richting zijn auto. Ze hebben hem terug moeten halen om te zorgen dat hij het trainingsveld nog op ging."

Ook Simons was niet blij met de onrust rond de door hem geliefde trainer. "Xavi Simons was eerder al naar Van Nistelrooij gestapt om te zeggen dat hij verontwaardigd was dat zijn naam opdook in publicaties. Het was in zijn geval helemaal niet zo dat hij bij spelers hoorde die kritiek hadden. Van Nistelrooij en Simons herkenden juist veel in elkaar. Een soort maniakale drive om beter te worden."

Wijffels kijkt er echter niet van op dat Van Nistelrooij de eer aan zichzelf heeft gehouden in Eindhoven. "Ik ken Van Nistelrooij al langer, ook als speler. Hij kan heel onafhankelijk een keus maken die heel rigoureus de andere kant op de gaat. Na de grieven van spelers die hij dinsdagavond te horen kreeg in een gesprek met de directie, wilde hij geen toneelstukje meer opvoeren."