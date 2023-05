Xavi Simons en Van Nistelrooij zeggen hetzelfde over switch naar nieuwe zaakwaarnemer

Xavi Simons wisselde vorige week van zaakwaarnemer, maar dat betekent volgens hemzelf en volgens trainer Ruud van Nistelrooij niet dat een vertrek bij PSV aanstaande is. Wel erkent Simons dat hij niet kan beloven bij PSV te zullen blijven.

Nadat hij zaterdagavond het winnende doelpunt maakte tegen Fortuna Sittard (2-1), werd Simons wordt ESPN gevraagd wat zijn switch naar zaakwaarnemer Darren Dein betekent met het oog op de transferperiode. "Niks. Ik ben alleen van zaakwaarnemer veranderd, het betekent niks. Ik ben gewoon bij PSV, met een vijfjarig contract. Er is niks", herhaalt het supertalent. "Ik kan niet zeggen dat ik honderd procent blijf, maar ik voel me thuis, ik geniet erg. Nog twee finales te gaan en dan zullen we in de zomer bespreken wat er gaat gebeuren."

Ook Van Nistelrooij maakt zich geen grote zorgen na het nieuws van deze week. "Ik denk niet dat die wisseling veel invloed heeft op de keuze van een speler. Xavi weet goed wat hij wil, wat het beste is voor zijn carrière. Ik denk niet dat daarin heel veel verandert", stelde de oefenmeester van de huidige nummer twee van Nederland.

Dat er veel wordt gespeculeerd over de toekomst van Simons, verbaast Van Nistelrooij niet. "Dat krijg je met zulke kwalitatieve spelers. Maar wij gaan ervan uit dat hij PSV'er blijft en dat hij zich hier verder kan ontwikkelen. Als hij dit kan volhouden en stabiel en fit blijft, dan kan hij via PSV geweldige stappen maken naar de Europese top. Ik denk dat dat een geweldig doel is."