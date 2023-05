Zaakwaarnemer Van Nistelrooij over PSV: 'Een directie met sterk leiderschap zou ook kunnen zeggen...'

Rodger Linse, de zaakwaarnemer en goede vriend van Ruud van Nistelrooij, stelt dat de opgestapte oefenmeester van PSV mede vertrok vanwege een gebrek aan steun vanuit de clubleiding. “Ruud stond er dan vaak alleen voor. Een directie met sterk leiderschap zou ook kunnen zeggen: dit is de lijn van de trainer en dit is de norm."

Dat vertelt Linse bij de NOS over het vertrek van Van Nistelrooij bij PSV. De coach wilde zelf nog geen tekst en uitleg geven over zijn besluit, maar in de persoon van zijn zaakwaarnemer komt toch de eerste reactie uit zijn kamp naar buiten. Dat de directie niet geheel op één lijn zat met Van Nistelrooij, blijkt wel uit de woorden van zijn belangenbehartiger. "Eerst werd verteld dat spelers hun beklag hebben gedaan bij de directie. Op de persconferentie werd gezegd dat de spelers werden weggestuurd en dit met de trainer zelf moesten bespreken."

Waar tijdens de persconferentie van Marcel Brands en Earnest Stewart nog wel tussen neus en lippen door werd gemeld dat het een haastige beslissing leek van Van Nistelrooij, die binnen enkele minuten na het bekend maken direct door ging naar zijn spelersgroep, is dat volgens Linse wel degelijk anders. “Het is een weloverwogen beslissing geweest”, verduidelijkte Linse.

Lees ook: Een directie met sterk leiderschap zou ook kunnen zeggen

Na de onrust besprak Linse alle scenario’s met de hoofdtrainer van PSV. "Ruud is zowel principieel als realistisch. Maar dit besluit is eerder realistisch dan principieel”, zei Linse, die een verschil van visie merkte tussen de clubleiding van PSV en de coach Van Nistelrooij. De onrust in de media heeft uiteindelijk de bal doen rollen. "Toen dat verhaal over die klachten kwam, is er in korte tijd heel veel losgekomen. Er ontstond een sneeuwbaleffect."