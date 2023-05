Zaakwaarnemer van Slot volgt één Feyenoord-speler op Instagram: ‘Gesprekken over package-deal’

De zaakwaarneemster van Arne Slot, Rafaela Pimenta, heeft de geruchten over de interesse van Tottenham Hotspur voor Orkun Kökçu gevoed door hem recentelijk te gaan volgen op Instagram. De huidige trainer van Feyenoord staat zelf ook in de interesse van the Spurs en zou graag zijn huidige aanvoerder mee willen nemen naar de hoofdstad van Engeland.

De Braziliaanse zaakwaarneemster is Kökçu zeer recentelijk gaan volgen op Instagram. Pimenta volgt op het medium geen andere Feyenoorders en met het oog op de meeting van woensdag in De Kuip is het gerust opvallend. De voetbalmakelaar wil aansturen op een eventuele package-deal, meldt 1908.nl.

Kökçü heeft op het moment een andere zaakwaarnemer, maar het is zeer aannemelijk dat Pimenta of een andere spelersmakelaar tussen de mogelijke deal gaat inzitten om alle formaliteiten af te ronden. Vorig jaar wilde de middenvelder ook al vertrekken uit Rotterdam, maar na een tijdje besloot hij toch te blijven.

Op dit moment heeft Kökçü nog een contract tot de zomer van 2025, dus kan Feyenoord nog een flink bedrag vragen. Volgens Footballtransfers heeft de Turk een waarde van 22,9 miljoen euro. De Rotterdammers hopen meer over te houden aan hun aanvoerder.