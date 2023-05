Zoektocht naar trainer voor PSV gaat door: 'Eindhovenaren lijken voor de meest zekere keuze te gaan'

De zoektocht naar een nieuwe trainer voor PSV is in volle gang. Enkele namen, zoals Peter Bosz, Pascal Jansen en Adil Ramzi, worden al genoemd, maar het is nog niet duidelijk voor welke coach de Eindhovenaren daadwerkelijk gaan.

Fred Rutten nam de honneurs tegen AZ nog waar, maar lijkt te gaan vertrekken bij PSV. De Tukker gooide de deur nog niet helemaal dicht, maar als er een gevestigde naam wordt gehaald, lijkt hij toch te moeten vertrekken, schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. "Dan heeft PSV namelijk twee hoofdtrainers."

Artikel gaat verder onder video

Jong PSV-trainer Adil Ramzi gaf in een interview bij de NOS al aan open te staan om trainer van de hoofdmacht te worden. Het is nog maar de vraag of PSV daar aan gaat beginnen, want de jonge oefenmeester is nog maar net aan het roer bij het tweede elftal. "André Ooijer en Boudewijn Zenden bewaakten in de tijd van Roger Schmidt als assistenten bijvoorbeeld al de PSV-belangen, ook richting de jeugdopleiding. Het is logisch dat PSV daar nu ook naar kijkt, met misschien wel de ambitieuze Adil Ramzi of Theo Lucius als denkrichting", valt te lezen in het artikel van Elfrink.

De twee grootste namen die worden genoemd bij PSV zijn Peter Bosz en Pascal Jansen, maar die worden beiden ook genoemd bij Ajax. "Of hij ook echt op het lijstje van technisch directeur Earnest Stewart van PSV staan, kon de nieuwe voetbalman vorige week nog niet zeggen." Het lijkt erop dat de Eindhovenaren wel voor de meest veilige optie willen gaan. "Dan is Bosz een hele logische kandidaat, hoewel hij ook nog naar Ajax zou kunnen gaan."