'Zonder Xavi Simons was PSV misschien wel naar de Conference League gegaan'

Xavi Simons is een diamant van onschatbare waarde. Zowel voor het Nederlandse voetbal als voor zijn club PSV. In de FCUpdate Podcast gaat het uitgebreid over Simons, het duel met AZ en zijn toekomst bij PSV. De vraag of iemand in één seizoen de Eredivisie kan ontgroeien lijkt met 'ja' beantwoord te kunnen worden in het geval van Simons. De gevolgen voor PSV wanneer zij dit seizoen zonder Simons hadden moeten spelen, waren waarschijnlijk niet te overzien geweest.

PSV verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door Simons naar Eindhoven te halen. De aanvallende middenvelder leek Paris Saint-Germain in eerste instantie op huurbasis te gaan verruilen voor PSV, maar de Eindhovenaren slaagden erin hem transfervrij op te pikken. Simons moest het in de eerste wedstrijden van het voorbije seizoen nog doen met invalbeurten, maar toen hij eenmaal vanaf het begin de kans kreeg was er geen houden meer aan. De dribbelaar betoverde de Nederlandse velden en werd door Louis van Gaal zelfs opgenomen in diens selectie voor het WK in Qatar, waar hij debuteerde tegen de Verenigde Staten. Simons staat inmiddels op drie interlands in het 'grote' Oranje en sloot het seizoen af gedeeld topscorer van de Eredivisie met negentien treffers.

Was hij in het voorbije seizoen de beste voetballer in Nederland?

Vanaf minuut 18:15 gaat het over Simons, PSV en het duel met AZ. Beluister de podcast hieronder!