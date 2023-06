'Aboukhlal staat voor fraaie transferzomer; clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland melden zich'

Er staat deze zomer mogelijk een fraaie transfer te wachten op Toulouse-aanvaller Zakaria Aboukhlal. De Marokkaanse aanvaller, die een verleden heeft bij onder meer PSV en AZ, wordt nadrukkelijk gevolgd door het Engelse Brighton & Hove Albion, zo weet Voetbal International.

Aboukhal maakte vorige transferzomer de stap van AZ naar Toulouse. Bij de Alkmaarders was hij in negentig officiële wedstrijden goed was voor twaalf doelpunten. In Frankrijk presteerde de vleugelspeler beduidend beter op het gebied van doelpunten maken. In 42 duels maakte hij vijftien goals. Hij viel zodoende op door zijn hoge rendement.

Brighton heeft concrete belangstelling in de Marokkaan, weet The Daily Mail, dat ook weet dat Real Betis en Bayer Leverkusen hem ook op het lijstje hebben staan. Bij Toulouse heeft Aboukhal echter nog een doorlopend contract tot 2026, waardoor clubs met de portemonnee op tafel moeten komen willen ze hem overnemen.

Een stap naar Brighton zou een hele fraaie transfer betekenen. De Engelse club behaalde dit seizoen een historische zesde plaats in de Premier League. Daardoor spelen The Seagulls volgend seizoen in de groepsfase van de Europa League. Bij Brighton is op dit moment ook Nederlander Joël Veltman actief.