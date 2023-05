Aboukhlal op zijn plek bij Toulouse: 'Ik leef echt mijn dromen'

Zakaria Aboukhlal leeft in een droom bij Toulouse, eerst speelde de Gorcumer al op een WK voor Marokko en het afgelopen weekend won hij de Coupe de France met zijn ploeg. De vleugelaanvaller tekende ook nog eens de 5-1 aan in de finale tegen FC Nantes, wat tevens ook de einduitslag was.

Het is allemaal heel snel gegaan voor Aboukhlal en dat levert ook mooie momenten op. “Ik ben net 23 jaar, dus het is heel bijzonder om dit allemaal al mee te maken”, zegt de Marokkaan tegen het Algemeen Dagblad. “Eerst het WK en nu dit succes er nog bij, ik leef echt mijn dromen. Na het WK hadden we al een bustour door Rabat met tienduizenden mensen langs de kant. Dat was onvergetelijk, maar al die Toulouse-fans op dat plein was ook een prachtig uitzicht.”

Artikel gaat verder onder video

Thijs Dallinga werd topscorer van het Franse bekertoernooi met zes goals in zes duels. Aboukhlal staat op de tweede plek met vijf goals in vijf duels, gelijk met Kylian Mbappé. “Dat maakt het extra speciaal, dat je weet dat je zo’n bijdrage hebt geleverd. In de finale stonden we na een halfuur al met 4-0 voor, maar daarna was ik echt op zoek naar die goal. De vrije trap moest ik aan Branco van den Boomen laten, maar in de rebound viel de bal heerlijk voor mijn fouten en maakte ik nog de 5-1. Een geweldig moment, zo juichen aan de kant waar al onze supporters zaten.”

Er spelen met Stijn Spierings, Van den Boomen en Dallinga een hoop Nederlanders bij Toulouse. Van den Boomen kwam samen met de oud-spits van Excelsior deze zomer over. “De eerste weken hebben Branco van den Boomen en Stijn Spierings mij en Thijs heel goed geholpen, omdat ze de club en de stad al helemaal kenden. Dat was fijn binnenkomen hier. Ze hebben nu allebei een aflopend contract. Natuurlijk hopen wij als teamgenoten dat ze blijven, zeker nu met Europa League in het vooruitzicht, maar ze zitten in een luxepositie en er zal terecht veel aandacht voor hen zijn.”

Ook in de FCUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is, ging het deze week onder meer over de schitterende prestaties van Toulouse en het grote aandeel van de Nederlandse enclave daarin.