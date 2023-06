Afellay gelooft zijn ogen niet: 'Dit is gewoon uitzonderlijk van Gravenberch'

Ibrahim Afellay is lovend over het optreden van Ryan Gravenberch in de wedstrijd tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Portugal. De middenvelder maakte volgens Afellay een 'heel goede indruk'.

"Ik vond Gravenberch een heel goede indruk maken. In de tweede helft was hij heel goed aan de bal. Hij blijft goed aan de bal en is technisch goed", zegt Afellay, die in het bijzonder genoot van een splijtende steekpass waarmee Gravenberch in de 73ste minuut Brian Brobbey bereikte in het strafschopgebied. De daaropvolgende kans bleek niet aan de spits besteed.

"Deze bal… Dat is gewoon uitzonderlijk", stelt de analist van de NOS. "Dit is wat hem uitzonderlijk maakt. Dit is niet eens een kans. Uit het niets creëert hij dit en scheurt hij de linies open. Brobbey komt niet goed uit, maar het is hem vergeven door zijn goal." De pass van Gravenberch is te zien via YouTube.

Dat Gravenberch uitblinkt op het EK, vindt Afellay opvallend na een seizoen met slechts 937 speelminuten voor Bayern München. "Ik vind het knap, omdat het een speler is die niet heel veel ritme nodig heeft om in vorm te komen. Als je een heel jaar lang weinig minuten maakt en jezelf nu op zo'n podium zo manifesteert, vind ik dat erg knap. Hij speelde in de eerste wedstrijd ook een heel goede eerste helft, maar het verval in de tweede helft was te groot. Vandaag vond ik hem vrij constant."