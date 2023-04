Gravenberch ontvangt steun van Bayern München-legende

Ryan Gravenberch krijgt steun van Bayern München-legende Löthar Matthäus, de voormalig Duits international vindt dat de Nederlander samen met Mathys Tel vaker moet spelen. Tegen FSV Mainz mocht de Nederlands international maar zestien minuten invallen.

Matthäus vindt dat niet iedereen bij Bayern een even eerlijke kans krijgt. “De transfers, vooral die de selectie aanvullen, hebben niet al te veel eerlijke kansen gekregen”, stelt de oud-middenvelder in zijn column bij de Duitse tak van Sky Sports. “Ik denk aan Gravenberch en Tel. Als ik al een aanvallend probleem heb, waarom laat je die jongen (Tel, red.) dan niet veel meer spelen. Hij heeft alles wat hij nodig heeft om een geweldige spits te worden. En Gravenberch had veel vaker gebracht kunnen worden, zo niet gemoeten.

De oud-Ajacied staat naar verluidt ook in de belangstelling van het Liverpool van Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Gravenberch heeft zelf ook wel oren naar een overstap naar Engeland, al lijkt Bayern vooralsnog de deal te blokkeren.

Een andere oud-Ajacied, Noussair Mazraoui, baalt ook van zijn situatie bij Bayern. Na het WK had de Marokkaans international last van een ontstoken hartzakje, waardoor hij er voor anderhalve maand uit lag. Inmiddels is de rechtsback, naar eigen zeggen, vierde keuze geworden op zijn positie, omdat de trainer ‘zijn kwaliteiten niet kent’, gaf Mazraoui aan bij Voetbal International.