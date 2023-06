Ajax deelt verrassende beelden: Davy Klaassen blijkt ook een optie op de vleugel

Ajacied Davy Klaassen (30) kan niet terugkijken op het meest succesvolle seizoen in zijn loopbaan. Zijn club Ajax deelt op Instagram echter schitterende beelden, waaruit blijkt dat de veelzijdige middenvelder ook prima op de vleugel uit de voeten kan.

De concertvleugel, wel te verstaan. De middenvelder, die zowel op 'zes', op 'acht' als op 'tien' uit de voeten kan, geeft een showtje weg op een fraaie klassieke piano. Daarop speelt hij een gedeelte van Una Mattina, van de bekende Italiaanse componist Ludovico Einaudi.

Klaassen is niet de enige international van Oranje die het werk van de Italiaan kan waarderen. Eerder kwamen al beelden naar buiten van verdediger Stefan de Vrij, die tijdens de corona-pandemie het pianospelen ontdekte en hetzelfde nummer ten gehore bracht. Na een jaar was het spel van de Inter-speler bovendien al dusdanig goed dat hij een aantal solo's in mocht spelen op de single Hey Brother van de Italiaanse rockgroep KEEMOSABE.