Arda Güler steelt harten van Turkse fans met fenomenaal eerste doelpunt voor nationale ploeg

Arda Güler heeft maandagavond op geweldige wijze zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg van Turkije gemaakt. Het achttienjarige supertalent van Fenerbahçe SK schoot tegen Wales op fabelachtige wijze raak met een heerlijke knal van afstand. Veel grote clubs zitten achter Güler aan en ook Ajax zou interesse hebben in de jonge Turk.

Het is echter zeer de vraag of Amsterdam de bestemming van Güler gaat worden. Mike Verweij denkt van niet, zo vertelde hij afgelopen vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "De informatie die ik tot dusver heb is dat Mislintat hem niet wil. Klaas-Jan Huntelaar is heel erg gecharmeerd van die jongen. Maar hij moet zeventien miljoen euro kosten. Het is een jonge jongen en de familie wil ook heel veel geld. Dat is voor Ajax onbespreekbaar en dat kan ik me heel goed voorstellen."