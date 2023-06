Ajax-fans ontsteken in woede na aankondiging: 'Wat een ontzettend slecht nieuws, zeg'

Ajax en Replay hebben de samenwerking tot minimaal 2027 verlengd. Het Italiaanse merk kleedt sinds 2020 de spelers als ze op weg zijn naar wedstrijden, alsmede de directie en medewerkers van de club die rondom wedstrijden in functie zijn.

Uit de tussentijdse verlenging van de samenwerking spreekt volgens Menno Geelen vertrouwen. "Bij de aankondiging van ons partnership sprak Replay over de internationale familie waarin we werden opgenomen, samen met onder andere PSG en All Blacks. Dat familiegevoel herkennen we volledig en onze samenwerking voelt erg vertrouwd", aldus de commercieel directeur van Ajax.

Waar de directie van Ajax blij is met de deal, heerst er onvrede bij de supporters. "Jammer! Waar je met een prachtig maatpak bij wijze van spreken vooraf al met 1-0 voorstaat, sta je met die puberale outfit al met 1-0 achter", reageert iemand op de aankondiging. "Als ze iets nieuws maken prima, maar de selectie liep compleet voor lul in die gevangenispakken van ze", tweet een ander.

"Wat een vreselijke kutnieuws dit. Zijn er serieus mensen die die kleding mooi vinden waarin ze lopen voor en na de wedstrijd? En waarom een heel seizoen het zelfde kledij aan? In het 'normale' leven doe ik toch ook niet elke zondag het zelfde aan?", vraagt weer een ander zich af. "Wat een ontzettend slecht nieuws zeg. Geef die gasten gewoon (iets in de richting van) een pak", klinkt het ook.

