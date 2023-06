Ajax-fans zeggen allemaal hetzelfde na vertrek van Heitinga

Ajax heeft zondag officieel afscheid genomen van John Heitinga. De oefenmeester werd vervangen door Maurice Steijn, maar voor hem is geen rol meer te vinden binnen de club. En dus moet hij in navolging van een aantal andere clubiconen de Johan Cruijff Arena verlaten en daarover zijn de fans van Ajax eensgezind: het clubicoon had een beter afscheid verdiend.

Triest dat clubicoon #heitinga toch vertrekt bij @afcajax Iemand die ajax eet, slaapt en leeft, iemand die HET DNA heeft 🥲 Heel veel succes John en hou vol💪 jij bent een ajax kanjer❌❌❌ — Monique Roosen (@MoniqueRoosen) June 18, 2023

Het is mijn club, maar dit vind ik echt schandalig. Maar ja wie ben ik.



Ajax en John Heitinga ontbinden arbeidsovereenkomst via @Telegraaf https://t.co/x7MgeYongm — Tinkerbell, Teigetje, Bikkel ,Bolly, Daantje 🐕 (@Ineke98038674) June 18, 2023

Dit blijft toch apart verhaal. Maduro wordt binnengehaald als verlosser om Ajax dna te bewaken en Heitinga verdwijnt via de achterdeur. Je zou toch ook verwachten dat hij invalklus aannam onder voorwaarde dat hij bij nieuwe coach, assistent zou worden. https://t.co/MYeYJTD7Le — Stephan Fellinger (@Fellinger) June 18, 2023

#mislintat Deutsche Schweinehund. Libre #ajax Wat heeft die lul ons belazerd. #heitinga kind van de club. — IAMBOUDEWIJN (@IAMBOUDEWIJN) June 18, 2023

Jammer dat dit allemaal zo moet lopen. Dat echte clubiconen zo de deur uit kunnen lopen. Bedankt voor alles John! #Heitinga #Ajax https://t.co/wQQi6tY1Qk — Jos Eising (@JosEising) June 18, 2023

Heitinga. De man die er stond toen we hem nodig hadden. De man die de schade heeft beperkt tot 3de plaats.

John heel veel bedankt en hopelijk kan je snel ergens anders aan de slag, heel veel succes.

❌❌❌#Ajax — An Ajax Fan ❌❌❌ (@AnAjaxFan) June 18, 2023

Kind van de club kind van de rekening #Heitinga — Steven La Grouw (@Stevenlagrouw) June 18, 2023

Edwin van der Sar heeft John Heitinga afgelopen winter voor de bus gegooid. Hij is verantwoordelijk voor deze pijnlijke situatie. Destijds een contract geven tot 2025 was dom en onnodig. #Ajax — Robin Smit (@RobinSmit1998) June 18, 2023