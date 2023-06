Ajax kan in zoektocht naar nieuwe hoofdtrainer één naam wegstrepen

Kasper Hjulmand wordt in elk geval niet de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De bondscoach van Denemarken heeft dinsdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract.

Hjulmand blijft tot medio 2026 de bondscoach van de nationale ploeg van Denemarken. De 51-jarige trainer werd kortgeleden door De Telegraaf naar voren geschoven als mogelijke opvolger van John Heitinga. Nu Hjulmand zich langer aan de Deense bond heeft verbonden, is hij geen optie meer voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Alles wijst erop dat Ajax zijn pijlen richt op Kjetil Knutsen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat erkende vorige week dat hij gesprekken heeft gevoerd met de trainer van Bodø/Glimt. Peter Bosz, wiens naam ook veelvuldig is gevallen in de Johan Cruijff ArenA, lijkt op weg naar PSV.

Hjulmand is sinds de zomer van 2020 bondscoach van Denemarken. Hij leidde de nationale ploeg tijdens het EK dat in 2021 werd gespeeld naar de halve finale. Afgelopen winter stelden de Denen teleur op het WK in Qatar. De groepsfase, waarin slechts één punt werd veroverd, was toen het eindstation.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt onder meer de zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer besproken.