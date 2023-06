'Ajax kan Timber niet uit handen Arsenal of Bayern houden wegens afspraak bij contractverlenging'

De kans dat Ajax verdediger Jurriën Timber (22) komende zomer binnenboord weet te houden, lijkt een stuk kleiner dan directeur voetbalzaken Sven Mislintat had gehoopt. Dat heeft alles te maken met een afspraak die club en speler een jaar geleden maakten, toen Timber zijn contract verlengde tot medio 2025.

Timber werd afgelopen jaar ook al in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar de club wist dat toen af te wenden en kwam zelfs een contractverlenging overeen. Daarbij zouden echter ook afspraken zijn gemaakt over een gelimiteerde transfersom waartegen de Oranje-international deze zomer zou mogen vertrekken, zo schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

Het aanstaande vertrek van Timber zou een hard gelag zijn voor Mislintat, zo weet Inan bovendien te melden. "Niet alleen om zijn voetbalkwaliteiten mikt Mislintat op een langer verblijf van Timber. Ook ziet hij in de tweede captain één van de leiders voor komend seizoen", schrijft de journalist. "Timber is volgens Mislintat een speler aan wie talent zich kan optrekken en waarmee het publiek zich kan identificeren", vervolgt Inan. "De directeur wil de honger in de selectie weer aanwakkeren, het Ajax-DNA opvijzelen en een nieuwe hiërarchie laten ontstaan: in alle gevallen zette hij een vinkje achter de naam van Timber."

Als het klopt dat het bedrag waarvoor Timber mag vertrekken reeds is vastgelegd, dan wordt het naar alle waarschijnlijkheid een utopie voor Mislintat om zijn beoogde leider bij Ajax te houden. De afgelopen dagen werd duidelijk dat twee internationale grootmachten Timber, ondanks zijn 'mindere' seizoen in de Johan Cruijff Arena, hoog op hun verlanglijstje hebben staan. Zowel Arsenal als Bayern München zou concrete interesse hebben om de verdediger naar respectievelijk Engeland of Duitsland te halen.