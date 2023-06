Ajax plukt Hoofd Jeugdopleiding weg bij FC Den Bosch: 'Zal door iedereen hier gemist gaan worden'

Ajax heeft zich versterkt met Stef Wijlaars van FC Den Bosch. De oud-voetballer was in de voorbije zes seizoenen werkzaam als Hoofd Jeugdopleiding bij de Bosschenaren, maar gaat per direct aan de slag in Amsterdam. Bij Ajax wordt hij coördinator middenbouw. Dat zijn de jeugdelftallen van JO13 t/m JO16.

Wijlaars was bij Den Bosch dus actief als Hoofd Jeugdopleiding en is blij met zijn overstap naar de nummer drie van het afgelopen Eredivisieseizoen. “Ik ben FC Den Bosch enorm dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven hebben. Ik ben hier zes jaar geleden teruggekeerd als jeugdtrainer en heb me mogen door ontwikkelen tot hoofd van de opleiding”, begint de 25-jarige Wijlaars.

“FC Den Bosch is een echte opleidingsclub. Dat geld niet alleen voor de spelers en trainer, maar uiteindelijk ook voor de mensen in de organisatie. Ik ben er trots op om deze stap te kunnen maken”, gaat de oud-prof verder. Yousuf Sajjad, technisch manager van de Brabanders, ziet een belangrijk personeelslid vertrekken. “We willen Stef veel succes wensen met zijn nieuwe hoofdstuk. Zijn professionaliteit en positieve benadering zullen door iedereen bij de club gemist worden.”

Wijlaars werkte in totaal zes jaar in de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Als speler was hij actief in zowel de jeugd als het eerste elftal van de Keuken Kampioen Divisie-club.