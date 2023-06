Ajax betaalt miljoenenbedrag en sluit akkoord met AS Roma over Tahirovic

Ajax heeft overeenstemming bereikt met AS Roma over de transfer van Benjamin Tahirovic, zo maken beide clubs bekend. De transfer kondigde zich eerder op de zondag al aan, want vanuit Italië werd al melding gemaakt van de concrete Amsterdamse interesse. Volgens journalist Fabrizio Romano betaalt Ajax inclusief bonussen een bedrag nabij de 8,5 miljoen euro.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is dolblij met de komst van Tahirovic: "Benjamin is een sterke en balvaste middenvelder. Hij is een groot talent met een geweldige mentaliteit. Over een paar dagen komt hij naar Amsterdam voor de medische keuring en om de contractuele zaken met ons af te ronden."

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen heeft de Bosniër elf wedstrijden gespeeld voor het Roma van José Mourinho. In totaal heeft Tahirovic drie interlands gespeeld voor Bosnië-Herzegovina. Niet alleen Ajax wilde de middenvelder hebben, want ook Olympique Marseille, Genoa, Sassuolo en Salernitana zouden interesse hebben getoond. Volgens De Telegraaf gaat Tahirovic een vier- of vijfjarig contract tekenen.

Eerder werd Branco van den Boomen al gehaald door Ajax, ook voor het middenveld. Deze spelers moeten misschien volgend jaar wel de concurrentie met elkaar aangaan. Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt: zo is bekend dat Shurandy Sambo in beeld is om de rechtsbackpositie te versterken.