'Ajax ziet geflopte aankoop na teleurstellend seizoen terugkeren naar de Bundesliga'

Ajax gaat deze zomer zo als zeker afscheid nemen van Florian Grillitsch. De middenvelder maakte een jaar geleden zijn entree in de Johan Cruijff ArenA, waar hij nooit een vaste waarde kon worden. Nu lijkt de international van Oostenrijk terug te gaan keren naar de Bundesliga.

Grillitsch tekende een jaar geleden een contract voor een seizoen met een optie voor nog twee jaar. Het lichten van die optie lijkt na een teleurstellend voetbaljaar in Amsterdam geen serieuze optie. Grillitsch hoeft echter niet lang te treuren, want volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg van Sky Sport wil Hoffenheim hem graag terug naar Duitsland halen.

De 27-jarige middenvelder speelde tussen 2017 en 2022 al in het shirt van Die Kraichgauer. Daarvoor was hij actief bij Werder Bremen en speelde hij in zijn geboorteland in de jeugd van SKN Sankt Pölten. Afgelopen seizoen moest Grillitsch het vooral doen met invalbeurten. Uiteindelijk kwam de 35-voudig international van Oostenrijk tot achttien optredens namens Ajax.

Halverwege het seizoen had Grillitsch de kans om naar Olympique Lyon te vertrekken. Toch koos hij voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA. De ervaren middenvelder werd onlangs ook gelinkt aan een transfer naar 1. FC Köln. Volgens Plettenberg is die club momenteel niet concreet op de markt. Dat geldt dus zeker wel voor Hoffenheim, dat een rentree ziet zitten.