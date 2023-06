Arsenal pakt door en brengt flink verhoogd bod uit op Jurriën Timber

Arsenal heeft een tweede bod uitgebracht op Jurriën Timber, zo maakt Fabrizio Romano maandagmorgen bekend op Twitter. De transferspecialist schrijft dat hij heeft vernomen dat het nieuwe Londense voorstel 45 à 48 miljoen euro bedraagt.

Het is geen geheim dat Arsenal werk maakt van de komst van Timber. De club en speler zouden al een persoonlijk akkoord hebben bereikt over een contract voor vijf seizoenen. In Londen ligt een lucratief contract klaar voor de verdediger. Volgens De Telegraaf kan hij bij Arsenal netto bijna het dubbele van zijn bruto Ajax-salaris verdienen: jaarlijks acht miljoen euro.

Het eerste bod van omgerekend 35 miljoen euro werd van tafel geveegd door Ajax, dat een vraagprijs van 60 miljoen euro zou hanteren voor de Oranje-international. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Amsterdammers met minder genoegen zullen nemen. Het tweede voorstel van Arsenal lijkt dichter in de buurt te komen van wat Ajax voor de verdediger wil hebben. Florian Plettenberg van Sky Deutschland sprak vorige week de verwachting uit dat de clubs zouden uitkomen op een transfersom van 40 à 45 miljoen euro plus bonussen.

Naast Arsenal zou ook Bayern München geïnteresseerd zijn in Timber. De kampioen van Duitsland ligt echter niet op pole position en lijkt alleen als de onderhandelingen tussen Ajax en Arsenal klappen een kans te maken op de handtekening van de 22-jarige verdediger, die zowel op de rechtsbackpositie als centraal achterin uit de voeten kan.