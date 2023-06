'Arsenal wil doordenderen in de Premier League en klopt op transfermarkt aan bij stadgenoten'

Arsenal is op de transfermarkt druk bezig om ook komend seizoen hoge ogen te kunnen gooien. De grootmacht uit Londen is in de zoektocht naar versterkingen uitgekomen bij twee stadgenoten. Kai Havertz moet worden overgenomen van Chelsea, terwijl Declan Rice de stap vanuit West Ham United moet maken.

Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano zijn de gesprekken tussen Arsenal en Chelsea over Havertz al begonnen. Op dit moment willen the Gunners echter nog niet voldoen aan de vraagprijs van the Blues. Chelsea wil voorlopig bijna negentig miljoen euro zien voor de aanvaller. Dat bedrag lijkt Arsenal sowieso niet op tafel te gaan leggen voor de Duitser.

De 24-jarige Havertz werd ook gevolgd door Real Madrid, maar de Spanjaarden zijn volgens Romano afgehaakt. Chelsea plukte de international van Duitsland in de zomer van 2020 voor zo'n tachtig miljoen euro op bij Bayer Leverkusen. Een terugkeer naar de Bundesliga is ook een optie voor Havertz, die door the Athletic ook wordt gelinkt aan landskampioen Bayern München.

Arsenal heeft de prioriteit op dit moment echter niet liggen bij Havertz. De club van manager Mikel Arteta is namelijk vooral bezig met het binnenhalen van Rice, die nog een jaar vastligt bij West Ham. De 24-jarige winnaar van de Conference League is klaar voor een nieuwe stap en wordt door meer clubs gevolgd. Arsenal bereidt momenteel een officieel bod op Rice voor.