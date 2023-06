Engelse markt komt op gang: 'Havertz en Caicedo op weg naar nieuwe club in de Premier League'

De transfermarkt in Engeland is nog niet geopend, maar de eerste grote transfers tekenen zich inmiddels af. Als de berichten kloppen verruilen Kai Havertz (Chelsea) en Moises Caicedo (Brighton) binnenkort hun clubs voor een overgang binnen de Premier League.

Havertz (24) staat sinds 2020 onder contract bij Chelsea, dat niet minder dan 80 miljoen euro betaalde om de Duitser over te nemen van Bayer Leverkusen. Zijn hoogtepunt in het shirt van The Blues beleefde hij een jaar later, toen Havertz in de Champions League-finale tegen Manchester City het enige doelpunt maakte.

Volgens Florian Plettenberg van Sky Sports Duitsland staat Havertz nu voor een overstap binnen Londen, al is er nog lang geen sprake van witte rook. "Het pokerspel tussen Arsenal en Kai Havertz is begonnen", schrijft Plettenberg op Twitter. "Er is nog geen overeenstemming, maar concrete gesprekken zijn gaande. Een snelle beslissing wordt niet verwacht." Toch zou de wens van Havertz om over te stappen naar The Gunners evident zijn: "Het is duidelijk: hij staat er voor open om naar Arsenal te gaan omdat hij ziet dat de club zich ontwikkelt", aldus Plettenberg.

The poker between @Arsenal and #Havertz has started. But there are no agreements yet. Concrete talks are ongoing. A fast decision is not expected. It’s a step by step deal.



➡️ But it’s clear: He’s very open to join Arsenal as he sees the top development of the club.



Currently… pic.twitter.com/eGfQOD2lcT — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2023

Ook Moisés Caicedo (21, Brighton & Hove Albion) zou in de belangstelling van Arsenal, de nummer twee van het voorbije seizoen, hebben gestaan. Bovendien zou Bayern München de Ecuadoraan eveneens op het lijstje hebben staan, maar Caicedo zou volgens diezelfde Plettenberg juist voor Chelsea hebben gekozen. "Na Declan Rice (West Ham United) zal ook de tweede Premier League-middenvelder niet aansluiten bij Bayern München", schrijft Plettenberg. De deal zou in een vergevorderd stadium zijn: "De laatste onderhandelingen tussen Brighton en The Blues zijn nu aan de gang", zo weet de journalist te melden.