'Bayern komt te laat: Havertz tekent na interlandperiode bij nieuwe club'

Kai Havertz (24) heeft zijn zinnen gezet op een binnenlandse transfer in Engeland. Bayern München zou de afgelopen dagen een lijntje hebben uitgeworpen naar de aanvallende middenvelder annex spits van Chelsea, maar Der Rekordmeister komt te laat. Een deal met Arsenal lijkt niet ver weg meer te zijn.

In de zomer van 2020 telde Chelsea liefst 80 miljoen euro neer om Havertz op te pikken bij Bayer Leverkusen. In 2021 maakte hij het enige doelpunt in de Champions League-finale tegen Manchester City. Dit seizoen was de Duitser in 35 competitiewedstrijden goed voor zeven competitietreffers, maar kon hij daarmee niet voorkomen dat het met geld smijtende Chelsea een uiterst teleurstellend seizoen beleefden. Na twee trainersontslagen eindigde de club op een beschamende twaalfde plaats, waardoor volgend seizoen geen Europees voetbal wordt gespeeld op Stamford Brigde.

Arsenal kende juist het beste seizoen in jaren. The Gunners deden zelfs lang mee om de landstitel, die de eerste sinds 2004 zou betekenen. In de laatstse weken van het seizoen werd de koppositie echter verspeeld aan Manchester City, dat uiteindelijk de treble won. Om volgend seizoen weer om de titel te kunnen meespelen hoopt manager Mikel Arteta zijn elftal van een kwaliteitsimpuls te voorzien met de komst van Havertz.

Ook Bayern München zou de afgelopen dagen toenadering tot Havertz hebben gezocht. Omdat de speler volgens onder meer Fabrizio Romano al heeft besloten dat Arsenal zijn nieuwe club moet worden, heeft de Duitse Rekordmeister echter besloten om geen bod uit te brengen bij Chelsea. Romano meldt voorts dat Havertz persoonlijk al rond is met Arsenal, beide Londense clubs moeten het nu eens zien te worden over de hoogte van de transfersom. Een eerste voorstel van The Gunners zou zijn afgewezen, maar na de interlandperiode worden de gesprekken hervat. Met Havertz als basisspeler ging Duitsland vrijdag met 1-0 ten onder tegen Polen. Aanstaande dinsdag wacht een oefenduel met Colombia.