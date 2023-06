AZ zet hoog in: dit bedrag moet AC Milan betalen voor de komst van Tijjani Reijnders

AZ moet serieus rekening houden met een vertrek van Tijjani Reijnders. De middenvelder was in het afgelopen seizoen misschien wel dé uitblinker bij de nummer vier van de Eredivisie en dat is niet onopgemerkt gebleven. AC Milan heeft hem naar verluidt op de korrel. De Italianen zullen wel diep in de buidel moeten tasten: AZ verlangt minstens achttien miljoen euro voor Reijnders.

Dat meldt Gianluca Di Marzio althans. Reijnders werd eerder dit kalenderjaar nog in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar de Amsterdammers hebben inmiddels al twee nieuwe middenvelders toegevoegd aan de selectie. Mocht Reijnders deze zomer vertrekken bij AZ, dan lijkt hij de stap naar het buitenland te gaan maken. AZ heeft naar verluidt al aanbiedingen ontvangen van clubs uit de Premier League én Sporting Portugal, maar heeft die allemaal van tafel geveegd omdat de transfersom niet aan de eisen voldeed.

Volgens Di Marzio zet de nummer vier van Nederland in het afgelopen seizoen in op een bedrag van achttien miljoen euro en daar moeten dan nog bonussen bovenop komen. AC Milan is inmiddels op de hoogte van hoeveel het zal moeten betalen om Reijnders naar Italië te halen. Als we Di Marzio moeten geloven overweegt de kampioen van 2022 een move voor de Nederlander, die bij AZ nog een contract heeft tot de zomer van 2027. Reijnders zette een paar maanden geleden nog zijn krabbel onder een vernieuwde overeenkomst.

De 24-jarige middenvelder kwam in het voorbije seizoen 54 keer in actie voor AZ. Hij was acht keer trefzeker en verzorgde elf assists. Ronald Koeman haalde Reijnders bij de Oranje-selectie die zich ging voorbereiden op de Final Four van de Nations League. De bondscoach had in zijn uiteindelijke 23-koppige groep geen plek voor de smaakmaker van AZ.