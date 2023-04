Koeman denkt aan debutant bij Oranje: 'Ja, dat is zeker een speler naar wie we kijken'

Tijjani Reijnders zou deel kunnen uitmaken van de selectie van het Nederlands elftal in de eerstvolgende interlandperiode. Bij Studio Voetbal bevestigde bondscoach Ronald Koeman zondag dat hij de middenvelder van AZ op de voet volgt.

"Ja, dat is zeker een speler naar wie we kijken. Ik was niet voor niets bij AZ - Anderlecht", legde Koeman uit. Daarna kreeg hij de vraag waarom hij Reijnders niet zou oproepen. "Ik zet hem af tegen de andere middenvelders: Mats Wieffer, Marten de Roon... Je hebt Jordy Clasie nog, je hebt Teun Koopmeiners... Je hebt Kenneth Taylor."

Volgens NOS-commentator Arno Vermeulen is Reijnders van die spelers het beste in het uitspelen van een tegenstander. "Dat zag je vandaag (zondag, red.) ook weer tegen RKC Waalwijk." Koeman reageerde: "Dat uitspelen vind ik niet zo, maar hij is wel echt een middenvelder die vooruit speelt. En ook zonder bal loopt. Dat viel me ook op. Maar dat hadden we al vaker gezien."

De eerstvolgende interlandperiode voor Oranje is in juni. Op 14 juni speelt de ploeg van Koeman tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League. Op 18 juni wacht de finale of de troostfinale.