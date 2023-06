Basiskracht van Ajax geeft John Heitinga maand na dato lelijke trap na

Ajax eindigde het afgelopen seizoen zonder prijs. De Amsterdammers hadden eind april een uitgelezen mogelijkheid om de TOTO KNVB-beker te winnen, maar moesten in de finale tegen PSV het onderspit delven na strafschoppen. Gerónimo Rulli erkent dat Ajax, dat destijds onder leiding stond van John Heitinga, zich beter had kunnen voorbereiden op de strafschoppenserie.

Ajax trainde voorafgaand aan de finale niet op strafschoppen. Nadat er na de reguliere speeltijd en verlengingen een 1-1 tussenstand op het scorebord stond, volgde een strafschoppenserie. Daarin faalden Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez namens Ajax, waardoor de missers van André Ramalho en Ibrahim Sangaré PSV niet deerden. Heitinga gaf na afloop eerlijk toe dat zijn elftal vooraf niet had geoefend op het nemen van strafschoppen. "Het blijft een loterij", zei de oefenmeester, die inmiddels te horen heeft gekregen dat er volgend seizoen binnen de trainersstaf van Ajax geen plek voor hem zal zijn.

Rulli trekt de theorie van Heitinga ruim een maand later publiekelijk in twijfel. "Je kunt erop trainen en dat hadden we niet gedaan", vertelt de Argentijnse doelman tegenover Ajax TV. "Je moet op de één of andere manier met de adrenaline zien om te gaan. Ik houd ervan, omdat dit het enige moment is waarop jij de held kan zijn. Ik vind een penaltyserie geen loterij. Het zijn momenten waarop je je als keeper heel belangrijk voelt." Rulli keerde de strafschop van Ramalho, terwijl de poging van Sangaré vanaf elf meter op de paal belandde.

Rulli is optimistisch gestemd over volgend seizoen. Ajax besloot het teleurstellend verlopen seizoen uiteindelijk op een teleurstellende derde plaats in de Eredivisie, met liefst dertien punten minder dan landskampioen Feyenoord. "We weten dat er een team beter was dan wij. Met dat in het achterhoofd moeten we proberen om beter te worden en ons kampioenschap terug te pakken", aldus de keeper.