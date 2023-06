Bayern München kijkt alvast in lagere categorie en zet PSV'er op schaduwlijstje

Bayern München richt zijn pijlen in de zoektocht naar een controlerende middenvelder niet alleen op Declan Rice. Blijkt de komst van de 24-jarige controleur van West Ham United onhaalbaar, dan meldt de kampioen van Duitsland zich volgens BILD mogelijk bij PSV voor Ibrahim Sangaré.

Sangaré zou een van de namen zijn die op het schaduwlijstje van Bayern München staat. Op dit moment hoopt de Duitse club nog op de komst van Rice, maar de kans is groot dat de Engels international ervoor kiest om zijn carrière voort te zetten bij Arsenal. "Sangaré is niet van de categorie-Rice, maar Bayern moet verder zoeken. Hij staat op de lijst", aldus journalist Tobias Altschäffl. Bayern München zou ook Kalvin Phillips van Manchester City als alternatief voor Rice zien.

Bij PSV houdt men serieus rekening met een vertrek van Sangaré, zo maakte het Eindhovens Dagblad deze week bekend. Er is volop belangstelling voor de Ivoriaanse middenvelder. Enkele topclubs, waaronder Paris Saint-Germain, zouden naar hem hebben geïnformeerd. PSV heeft een prijskaartje van 37 miljoen euro om de nek van de sterkhouder hangen.

Naast Sangaré ligt ook Xavi Simons goed in de markt. PSV doet er alles aan om het contract van de sterspeler te verlengen, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd. Deze week werd bekend dat Simons in juli voor slechts zes miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain. Niet alleen de kampioen van Frankrijk, ook andere Europese topclubs azen op zijn handtekening.