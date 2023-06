Kan Xavi Simons echt voor 6 miljoen euro terug naar PSG? Dit is de stand van zaken

Rik Elfrink heeft bevestigd dat Xavi Simons deze zomer voor een lager bedrag dan twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano maakte deze woensdag bekend dat de clausule in juli slechts zes miljoen euro bedraagt, maar niet alles wat de Italiaanse transferspecialist over de PSV’er schrijft blijkt te kloppen.

Romano blijft volgens Elfrink ten onrechte volhouden dat Paris Saint-Germain een terugkoopclausule heeft bedongen. De PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad benadrukt dat er geen terugkoopoptie bestaat. Er is namelijk geen enkele overeenkomst tussen PSV en Paris Saint-Germain. Dat betekent dat middenvelder zelf het stuur richting zijn eigen toekomst in handen heeft.

Waar tot voor kort werd aangenomen dat Simons voor twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain, is nu duidelijk geworden dat hij ook voor een lager bedrag PSV kan verlaten. "Niet voor alle tijdvakken gelden dezelfde bedragen en Simons kan in sommige periodes voor minder geld weg. Daarbij kunnen wel weer bonussen of andere constructies gelden, waardoor het bedrag toch weer hoger wordt. Kortom: 6 miljoen is niet altijd 6 miljoen en 12 miljoen niet altijd 12 miljoen", nuanceert Elfrink de boel. Bij PSV wil men niet bevestigen dat het bedrag van 6 miljoen euro klopt omdat de club bepalingen over geheimhouding in het contract van Simons respecteert.

Keert Simons binnenkort daadwerkelijk terug naar Paris Saint-Germain, dan kan hij volgens PSV niet worden doorverhuurd of doorverkocht. Dat zou dus betekenen dat hij echt in Parijs moet spelen. Een vertrek van Simons bij PSV is op dit moment niet aan de orde. De speler en club hebben deze week opnieuw met elkaar gesproken over een verlenging van het contract. Simons wordt bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst 'vorstelijk' betaald en krijgt bovendien meer verantwoordelijkheden. PSV is de onderhandelingen met Simons ingegaan met de voorwaarde dat de PSG-clausule uit het contract moet worden gesloopt.