Bayern München verbreekt samenwerking met Qatar Airways na kritiek supporters

Bayern München heeft de samenwerking Qatar Airways per direct stopgezet, zo maakt de Duitse club woensdagochtend bekend op de eigen website. Het vliegbedrijf is al langere tijd een van de grote inkomstenbronnen voor Der Rekordmeister, maar door de kritiek van onder meer de eigen supporters heeft Bayern München besloten de samenwerking te stoppen.

Sinds 2018 was Qatar Airways betrokken als sponsor van Bayern München en het is een van de grote geldschieters achter de succesvolle Duitse club. Op het feit dat de kampioen van Duitsland zich laat sponsoren door een vliegbedrijf van de overheid uit Qatar is echter veel kritiek gekomen. Dit heeft alles te maken met de situatie rondom de mensenrechten in het emiraat, waar tijdens het WK in de winter ook het nodige om te doen was.

Dat Bayern München nu afscheid neemt van Qatar Airways als sponsor, heeft voornamelijk te maken met de eigen supporters. Toen zij lucht kregen van de onderhandelingen over de verlenging van de sponsorovereenkomst zijn de fans in het eigen stadion gaan protesteren, door middel van spandoeken en gezang. Deze protesten heeft de club zeer serieus genomen, want anders was dit besluit nooit genomen door Der Rekordmeister.

In een statement heeft de Duitse club laten weten dat de verbinding tussen Bayern München en Qatar altijd zal blijven: "Beide partners hebben actief een uitwisseling tussen culturen bevorderd. Het was altijd het doel van FC Bayern en Qatar Airways om mensen door voetbal te verbinden, ook vrouwenvoetbal. Door vertrouwen, open uitwisseling zijn er vriendschappen ontstaan die zullen blijven bestaan", valt er te lezen.