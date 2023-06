Bayern strikes again: 'Rekordmeister pikt lievelingtje van Tuchel gratis op in Dortmund'

Bayern München zou opnieuw transfervrij willen shoppen bij een binnenlandse concurrent. Volgens Kicker zet de club in op de komst van Raphaël Guerreiro, die over een aflopend contract beschikt bij Borussia Dortmund.

Daarmee zou een vurige wens van trainer Thomas Tuchel in vervulling gaan. De oefenmeester werkte immers al zeer succesvol samen met de 29-jarige Portugees, die zowel als linksback als op het middenveld uit de voeten kan. In het seizoen 2016-17 kwam Guerreiro onder Tuchel 35 keer in actie en scoorde hij zeven keer voor BVB, terwijl hij ook negen assists verzorgde.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het voetbaltijdschrift speelde Tuchel al eerder met de gedachte om Guerreiro mee te nemen naar een volgende club. In zijn periode bij Paris Saint-Germain, waar hij van 2018 tot 2020 werkzaam was, lukte het echter niet om de veelzijdige Portugees los te weken van zijn club.

Mocht het nu wel tot een hereniging tussen speler en trainer komen, dan shopt Bayern niet voor het eerst bij een binnenlandse concurrent. In het verleden werd ook Robert Lewandowski gratis overgenomen van Dortmund, terwijl doelman Alexander Nübel (inmiddels verhuurd aan AS Monaco) en Leon Goretzka transfervrij werden opgepikt bij Schalke 04. Bovendien lijkt de club deze zomer ook RB Leipzig van een vaste kracht te gaan beroven: Konrad Laimer zou eveneens transfervrij de overstap gaan maken.