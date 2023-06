Benjamin Tahirovic vertelt bij presentatie bij Ajax meteen waar hij nog aan moet werken

Benjamin Tahirovic is woensdag officieel gepresenteerd als speler van Ajax. In zijn eerste interview met het clubkanaal van de Amsterdammers vertelt de twintigjarige middenvelder meteen waar hij nog aan moet werken.



"Een nieuwe club, nieuwe teamgenoten, een nieuwe taal en een nieuwe stad: dit is een heel grote stap in mijn carrière, maar ik zal er vanzelf aan wennen. In het vliegtuig naar Amsterdam was ik nog een beetje zenuwachtig, maar ik ben nu opgelucht en blij", begint Tahirovic.

Het liefst speelt de Bosniër als controlerende middenvelder. "Ik denk dat die positie ook het beste past bij mijn kwaliteiten als speler. Ik heb een goede pass, houd van balbezit en ben technisch sterk, maar moet werken aan mijn verdedigende kwaliteiten. Mijn kwaliteiten liggen op het gebied van passing, het vinden van mijn teamgenoten."

Afgelopen seizoen werkte Tahirovic bij AS Roma onder José Mourinho. "In Italië wordt er tactisch veel van je gevraagd. Ik heb een hoop geleerd over tactische aspect van aanvallen en verdedigen", vervolgt de middenvelder, die met Ajax volgend seizoen voor de landstitel gaat."Ik wil de Eredivisie winnen, want het wordt tijd dat Ajax dat weer doet. Wat mijn ultieme doel is? Het winnen van de Champions League."