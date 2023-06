Benzema krijgt gezelschap van landgenoot: volgende transfer van Europese topspeler naar Saoedi-Arabië een feit

N'Golo Kanté is de volgende speler die Europa verruilt voor een avontuur in het Midden-Oosten. In navolging van onder anderen Cristiano Ronaldo en Karim Benzema maakt ook de Franse middenvelder de overstap naar Saoedi-Arabië. Kanté, die bij Chelsea in het bezit was van een aflopend contract, wordt teamgenoot van Benzema. De centrumspits tekende eerder deze week al een contract bij Al Ittihad en ziet nu dus ook zijn landgenoot die kant op komen.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano is de transfer van Kanté naar Al Ittihad kogeltje rond. De Italiaanse transferspecialist meldde begin deze week dat de middenvelder een voorstel heeft ontvangen uit Saoedi-Arabië. Het is nadien heel snel gegaan. Volgens Romano heeft Kanté zijn medische keuring in Londen succesvol doorstaan en staat hij op het punt een tweejarig contract te tekenen met een optie voor een derde seizoen. De Fransman, die in 2018 wereldkampioen werd in Rusland, gaat honderd miljoen euro per jaar verdienen.

Kanté maakte in de zomer van 2015 de overstap van Caen naar Leicester City. De middenvelder vormde tijdens zijn eerste seizoen een belangrijke schakel in de ploeg die zich tot verrassing van iedereen kroonde tot kampioen van Engeland. Kanté bekroonde dat geweldige seizoen met Leicester City met een transfer naar Chelsea, dat ruim 35 miljoen euro betaalde voor zijn komst. Ook in Londen was Kanté succesvol. Hij werd in 2017 voor de tweede keer landskampioen en won in 2021 als basisspeler de Champions League. Chelsea was in de finale te sterk voor Manchester City (1-0). Kanté mocht tussendoor ook nog de wereldbeker toevoegen aan zijn palmares. Hij verscheen in alle wedstrijden van het wereldkampioenschap in Rusland aan de aftrap.

In de voorbije twee seizoenen kwakkelde Kanté met blessures. De middenvelder moest onder meer het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan. Door blessureleed kwam hij in het afgelopen seizoen slechts negen keer in actie voor Chelsea. De Fransman was op Stamford Bridge in het bezit van een aflopend contract en trekt na zeven jaar dus de deur achter zich dicht.