Toekomst Benzema bekend: club kondigt komst van Real-ster aan

De toekomst van Karim Benzema is bekend. Het Saoedische Al-Ittihad heeft op Twitter de komst van de Fransman wereldkundig gemaakt. De spits verlaat Real Madrid na veertien zeer succesvolle seizoenen.

"Benzema is hier", schrijft de club op het sociale medium. "En nieuwe tijger zal brullen. Welkom bij Ittihad!", zo besluit het bericht op het officiële account. Volgens diverse media tekent de 35-jarige goalgetter een contract tot medio 2027 bij de kampioen van de Saudi Premier League.

Mocht het Benzema om het geld te doen zijn, dan zit hij in het Midden-Oosten meer dan gebakken. Naar verluidt strijkt de spits liefst 200 miljoen euro per seizoen op, waardoor hij bij het uitdienen van zijn contract liefst 600 miljoen rijker zou zijn. In de Saoedische competitie treft hij oud-teamgenoot Cristiano Ronaldo, die met Al-Nassr als tweede achter Benzema's club eindigde in het voorbije seizoen.

Benzema kwam in 2009 binnen bij Real Madrid, dat 35 miljoen euro overmaakte aan Olympique Lyonnais. Met De Koninklijke voetbalde hij een indrukwekkend aantal van 25 prijzen bij elkaar; waaronder vijf keer de Champions League en vier keer de Spaanse landstitel. In 2022 won hij bovendien de Ballon d'Or. In totaal speelde hij 648 wedstrijden voor de club, waarin hij 354 keer tot scoren kwam.