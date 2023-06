Berghuis heeft ondanks teleurstellend seizoen geen enkele spijt van pikante overstap

Steven Berghuis staat ook na het zeer teleurstellende seizoen in dienst van Ajax volledig achter zijn pikante overstap van Feyenoord naar de Amsterdamse club. De middenvelder - die door Ajax is verkozen tot speler van het seizoen - blikt nog een keer terug op een van de moeilijkste keuzes in zijn loopbaan.

In gesprek met het magazine Ajax Life laat de 31-jarige speler weten ook na het teleurstellende seizoen van Ajax nog steeds in Amsterdam heeft gevonden waar hij op hoopte: “Absoluut, na vijf jaar bij Feyenoord had ik een nieuw doel voor ogen. Ik wilde voetballen op het hoogste niveau, met geweldige spelers om me heen. Vooral vorig jaar was het echt genieten", blikt Berghuis terug. "Dit jaar was het helaas iets minder, maar van mijn overstap heb ik geen moment spijt. Ik wist dat er veel over me heen zou komen, maar ik heb het enorm naar mijn zin bij Ajax.”

Bij Feyenoord kwam Berghuis nog uit de voeten als rechtsbuiten, maar bij Ajax is hij omgetoverd tot aanvallende middenvelder. Die positiewisseling is ook iets waar de geboren Apeldoorner zeer blij mee is: “Ik vind dat heel veel trainers hokjesdenkers zijn. Ik speelde hiervoor vijf jaar lang als rechtsbuiten. Dan denkt een coach al snel: ik moet kiezen tussen Berghuis of Antony. Erik ten Hag zag op het trainingsveld dat hij ons beiden op het veld wilde hebben. Hij zocht toen een oplossing en daar kwam de tienpositie uit", vertelt Berghuis, die zich comfortabel voelt als nummer tien.

De middenvelder is de dertig inmiddels gepasseerd, maar staat nog twee jaar onder contract bij Ajax. Berghuis geeft zelf aan dat hij hoopt in het rood-wit te blijven spelen en totaal niet nadenkt over een eventuele transfer: "Ik wil spelen voor een club die om het kampioenschap meedoet en die in Europa uitkomt. Komend seizoen verwacht ik sowieso bij Ajax te voetballen.”