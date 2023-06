Berghuis mogelijk geschorst door aanklager na klap richting FC Twente-fan

Steven Berghuis moet mogelijk drie wedstrijden brommen na het incident bij de wedstrijd tegen FC Twente. De buitenspeler van de Amsterdammers sloeg na het duel een fan voor het betreden van de spelersbus. De aanklager betaald voetbal wil Berghuis daarvoor drie duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Daar moet de speler nog op reageren.

Dat meldt De Telegraaf. Het gedrag van Berghuis was weliswaar niet binnen de lijnen, maar is wel in strijd met de gedragscode die er heerst voor voetballers, opgesteld door de KNVB. Met zijn actie brengt hij de voetbalsport in het algemeen in diskrediet, zo is de lezing van de aanklager betaald voetbal. Dat hij daarbij werd 'werd geprovoceerd door grove beledigende uitlatingen' wordt echter wel meegewogen.



Als Berghuis akkoord gaat met de straf, dan ontbreekt hij de eerste drie competitiewedstrijden. Dat heeft te maken met de openstaande schorsing die hij sowieso moet uitzitten na zijn vijfde gele kaart in het vorige seizoen, die hij pakte tegen FC Twente. Daar komen dan drie wedstrijden bij, waarvan één voorwaardelijk en is hij de eerste drie wedstrijden dus niet van de partij.



Berghuis heeft weliswaar spijt betuigd na zijn actie, maar kan dus vrezen voor een forse straf. Als hij besluit om het voorstel niet te accepteren, dan komt de zaak bij de tuchtcommissie. De Ajacied werd door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Of deze actie daar een rol in heeft gespeeld, is een vraag die de bondscoach komend weekend tijdens zijn eerste persmoment ongetwijfeld gaat beantwoorden.