'Besiktas zet naast Klaassen nóg een Ajacied op het verlanglijstje'

Het Turkse Besiktas wordt naast Davy Klaassen nu ook in verband gebracht met een tweede Ajacied. Volgens het Turkse Fanatik heeft de club uit Istanbul ook Florian Grillitsch op het verlanglijstje gezet.

Besiktas, afgelopen seizoen de nummer drie van de Turkse Süper Lig, zou in de zoektocht naar een nieuwe middenvelder in eerste instantie kijken naar Anderson Talisca (29). Hij werd tussen 2016 en 2018 al door de club gehuurd van Benfica, maar vertrok daarna naar achtereenvolgens Guangzhou Evergrande en meest recentelijk het Saoedische Al-Nassr, waar hij samenspeelde met Cristiano Ronaldo.

Twee weken geleden werd al bekend dat Klaassen ook in beeld is, mocht de komst van Talisca niet haalbaar blijken te zijn. De dertigjarige middenvelder ligt bij Ajax nog vast tot medio 2024, waardoor komende zomer een moment zou kunnen zijn om toe te slaan, redeneert Besiktas. Of Klaassen open staat voor een overgang naar Turkije is evenwel niet duidelijk; hij beleefde in het shirt van Everton en Werder Bremen al een minder geslaagd buitenlands avontuur en keerde daarom drie jaar geleden terug in de Johan Cruijff Arena.

Daarnaast zou dus ook Grillitsch op de lijst van Besiktas voorkomen. De 27-jarige Oostenrijker speelt pas een jaar in Amsterdam, waar hij transfervrij werd overgenomen van TSG Hoffenheim op voorspraak van toenmalig trainer Alfred Schreuder. Hij beleefde echter zowel onder Schreuder als diens opvolger John Heitinga een moeizaam seizoen in Amsterdam, waarin hij slechts achttien wedstrijden (voornamelijk als invaller) mee mocht doen. Grillitsch tekende slechts voor één jaar en is dus komende zomer opnieuw transfervrij op te pikken.