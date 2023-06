Biba Steijn maakt alvast kennis met de Johan Cruijff ArenA: 'Dit vergeten we nooit meer'

Biba Steijn, de dochter van de nieuwe Ajax-trainer Maurice Steijn, wordt met de dag populairder. Haar aantal volgers op Instagram is gegroeid van zo'n 10.000 naar 25.500 sinds de aanstelling van Maurice Steijn bij Ajax. Biba heeft alvast kennis kunnen maken met de Johan Cruijff ArenA, want ze was dit weekend aanwezig bij een concert van Beyoncé.

Samen met een vriendin plaatst Biba meerdere foto's van de avond. 'Never. Forget. 🐝', schrijven ze; de bij is uiteraard een verwijzing naar de bijnaam van Beyoncé: Queen B. "Mooi hè die ArenA!", schrijft een Ajax-fan met een knipoog in de reacties. Beyoncé gaf dit weekend twee concerten in de Johan Cruijff ArenA. Ze was voor het eerst in vijf jaar weer in Nederland.