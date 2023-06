Bijzondere degradatieclimax in de Serie A: twee clubs spelen nog beslissingswedstrijd

De degradatiestrijd in de Italiaanse Serie A krijgt aanstaande zondag een bijzondere climax. Spezia en Hellas Verona eindigden het seizoen namelijk met hetzelfde puntenaantal. Zodoende moeten zij in een beslissingswedstrijd gaan uitmaken wie er degradeert naar de Serie B.

Spezia verloor zondag op de laatste speeldag met 2-1 van AS Roma, terwijl Hellas Verona met 3-1 ten onder ging op bezoek bij AC Milan. Dat betekent dat beide clubs de Serie A afronden met 31 punten. Spezia heeft een beter doelsaldo, maar dat geldt niet in de degradatiestrijd van de Italiaanse competitie. Als twee ploegen namelijk in punten gelijk eindigden, volgt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Bij een gelijke stand na negentig minuten volgen meteen strafschoppen.

Die wedstrijd wordt aanstaande zondag om 18.00 uur gespeeld, al is de locatie nog onbekend. Het zou zomaar kunnen dat Jeroen Zoet het doel van Spezia mag verdedigen. De goalie met een verleden bij RKC Waalwijk en PSV stond zondag onder de lat op bezoek bij Roma. Eerder dit seizoen won Spezia in Verona met 1-2 van Hellas. De onderlinge ontmoeting in La Spezia kreeg uiteindelijk geen winnaar: 0-0.

Tijdens seizoen 2004/05 was er voor de laatste keer een soortgelijke ontknoping in de Serie A. Destijds won Parma over twee wedstrijden van Bologna. De Serie A nam dit seizoen sowieso al afscheid van twee clubs. Het Sampdoria van Sam Lammers en Bram Nuytinck redde het niet om lijfsbehoud af te dwingen. Datzelfde gold voor Cremonese, de werkgever van ex-Feyenoorder Cyriel Dessers. Ook hij nam afscheid van de Serie A.