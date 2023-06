Bizar moment in vriendschappelijke interland: Nieuw-Zeeland speelt niet verder na racisme

De vriendschappelijke interland tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is maandag in de rust gestaakt. De spelers van Nieuw-Zeeland weigerden namelijk verder te spelen. De reden daarvan was bijzonder pijnlijk. Een speler van the All Whites zou namelijk racistisch bejegend zijn.

Nieuw-Zeeland en Qatar troffen elkaar maandag in Oostenrijk. De Nieuw-Zeelanders kwamen daar op voorsprong via Marko Stamenic, die zijn eerste treffer voor de nationale ploeg maakte. In de slotfase van de eerste helft ging het echter mis. Na een overtreding zou Michael Boxall racistisch bejegend zijn door een tegenstander. Dat werd door aanvoerder Joe Bell gemeld bij de scheidsrechter, die niet ingreep. De eerste helft werd wel afgemaakt.

Daarop besloot Nieuw-Zeeland na de rust niet meer uit de kleedkamer te komen. Op beelden is te zien dat Boxall woedend reageert op een actie van een tegenstander. Via Twitter liet de nationale ploeg al van zich horen. 'Michael Boxall werd tijdens de eerste helft van de wedstrijd racistisch bejegend door een speler uit Qatar. Er werd geen actie ondernomen, dus het team heeft afgesproken om de tweede helft van de wedstrijd niet meer te spelen.'