Feyenoord krijgt aanvaller terug: Iran ondanks doelpunt Jahanbakhsh uitgeschakeld op Azië Cup

Feyenoord-trainer Arne Slot krijgt er op korte termijn een extra optie bij in zijn voorhoede. is klaar op de Azië Cup, waar hij er met Iran niet in slaagde om de finale te bereiken. Ondanks een benutte strafschop van de Feyenoorder was titelverdediger Qatar in de halve finale van het toernooi met 2-3 te sterk, waardoor dat land zich mag opmaken voor de finale, waarin zaterdag Jordanië de tegenstander is.

Jahanbakhsh was in de kwartfinale het goudhaantje voor de Iraanse ploeg, die op een gelijkspel leek af te stevenen tegen Japan. Met een benutte strafschop diep in blessuretijd tekende hij voor de 2-1 in Iraans voordeel en voorkwam de Feyenoorder dat er een verlenging aan te pas moest komen.

Tegen Qatar nam Iran al na vier minuten een voorsprong via Serdar Azmoun, maar nog voor rust boog de titelverdediger de achterstand door doelpunten van Jassem Jaber en Akram Afif om in een 1-2 voorsprong. Kort na rust mocht Jahanbakhsh opnieuw aanleggen vanaf elf meter, en weer faalde hij niet. De Qatarese doelman Meshaal Barsham dook naar zijn rechterhoek, waardoor hij de inzet door het midden van de Feyenoorder niet kon keren: 2-2.

Iran liet echter na om door te drukken en kreeg tien minuten voor tijd het deksel op de neus. Almoez Ali tekende voor de 2-3 in Qatarees voordeel. Vervolgens deed Iran verwoede pogingen om weer langszij te komen, maar slaagde daar niet in. Jahanbakhsh raakte nog wel de paal, maar in de blessuretijd van meer dan een kwartier kwam de ploeg met een man minder te staan na rood voor Shoja Khalilzadeh. Qatar hield stand en gaat zaterdag proberen de titel te prolongeren tegen Jordanië, dat in de andere halve finale verrassend afrekende met Zuid-Korea