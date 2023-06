Bizarre situatie in La Havre: opponent Dijon keert niet terug na veldbestorming, titel zekerheid

Het is behoorlijk onrustig op de Franse velden op het tweede niveau. Nadat eerder het duel in Bordeaux definitief werd gestaakt nadat een fan twee spelers omduwde, ging het ook mis bij het treffen tussen La Havre en Dijon. De supporters kwamen een halve minuut te vroeg het veld op om het kampioenschap in de Ligue 2 en promotie naar de Ligue 1 te vieren. Daardoor werd het duel tijdelijk gestaakt. Opponent Dijon weigerde vervolgens om terug te keren op het veld, waardoor de 1-0 voorsprong van La Havre blijft staan én het promoveert.

Bij FC Metz, dat met een 3-2 overwinning van het veld stapte, werd ook al groots feest gevierd, maar dat is formeel te vroeg. Bordeaux kan in het gestaakte duel op doelsaldo nog over die club heen, al staat het met 1-0 achter en moet er een verschil van vier goals goedgemaakt worden. Bovendien kan die club ook nog gestraft worden na het wangedrag van de fans. Hoe loopt deze titeltwist af?

Les dijonnais ne sont pas revenus sur le terrain l’arbitre siffle la fin du match sans les joueurs de Dijon



Scénario jamais vu 😂



Le Havre monte en Ligue 1 pic.twitter.com/Ah57Eo42A0 — CR_pronos (@CR_Prono) June 2, 2023

🔴 Le Havre - Dijon est INTERROMPU ! 💣



La pelouse du Stade Océane a été envahie quelques secondes avant la fin du match. pic.twitter.com/6fLT4zWw0t — Vibes Foot (@VibesFoot) June 2, 2023

Dijon weigert terug te keren op het veld. Scheidsrechter hervat echter de wedstrijd, met een scheidsrechterbal en fluit vervolgens af. Le Havre is nu wel kampioen van de Ligue 2 en keert dus terug op het hoogste niveau. Een echte voetbalstad, trouwens, Le Havre. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) June 2, 2023

🚨 Info importante : le trophée de champion de Ligue 2 va bien être remis au Havre ce soir. Pas de doute malgré le refus des Dijonnais de reprendre la partie après l'interruption à 10 secondes de la fin. pic.twitter.com/6bXL8WdmZ5 — RMC Sport (@RMCsport) June 2, 2023

Het feest bij FC Metz, dat nog niet helemaal zeker is van de tweede plaats:

Torcida do FC Metz invadindo o gramado do Stade Saint-Symphorien após o acesso à Ligue 1 pic.twitter.com/rva5xBXuPQ — Pacheco (@jeisonpacheco) June 2, 2023