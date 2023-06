'Blind is overtuigd en gaat na interlandperiode contract tekenen in Spanje'

Daley Blind gaat zijn carrière hoogstwaarschijnlijk vervolgen bij het Spaanse Girona. Meerdere Spaanse bronnen, waaronder AS, melden dat de 33-jarige verdediger spoedig de overstap gaat maken naar de nummer tien van het afgelopen LaLiga-seizoen.

De transfer kan nog niet definitief afgerond worden omdat Blind op dit moment nog bij de selectie van het Nederlands elftal zit. De oud-Ajacied zal in de halve finale tegen Kroatië, tenzij er blessures komen, niet in actie komen. Blind werd door bondscoach Ronald Koeman uitgenodigd en kreeg een standby-rol. Datzelfde geldt voor Tijjani Reijnders van AZ.

Blind en Girona voerden al gesprekken en de Spaanse club vertrouwt erop dat die gesprekken na de interlandperiode hervat worden. AS weet dat er dan zelfs al handtekeningen uitgedeeld gaan worden. Afgelopen donderdag sprak de speler van Bayern München al met Girona en raakte naar verluidt overtuigd van de plannen. De Spaanse club is maar wat blij met de aanstaande transfer. De club omschrijft het als ‘een enorme sprong voorwaarts in kwaliteit en ervaring’.

Blind verruilde afgelopen winter Ajax voor Bayern na een conflict met toenmalig hoofdcoach Alfred Schreuder. Dat avontuurlijk liep niet al te best uit. Blind speelde slechts vijf wedstrijden voor de landskampioen van Duitsland en kwam nauwelijks in de plannen voor. Bij Girona, dat in handen is van de City Football Group, is de kans groot dat Blind meer aan voetballen toekomt.