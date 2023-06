Bondscoach Ronald Koeman onder de indruk in De Kuip: 'We spelen niet echt thuis, hè?'

Ronald Koeman was woensdagavond onder de indruk van de aanwezigheid van de fans van Kroatië. Omdat de wedstrijd tussen Oranje en de Kroaten in de Final Four van de Nations League is, mogen de bezoekers veel fans meenemen. Daar kon de bondscoach wel van genieten in de Rotterdamse Kuip.

Koeman ging voor de wedstrijd samen met zijn spelers het veld op. Terwijl de selectie aan de slag ging met de warming up, keek Koeman vooral om zich heen. "We spelen niet echt thuis hè?", aldus de bondscoach tegenover de NOS. "Je kunt natuurlijk een volle bak hebben met supporters aan onze kant. Maar het geeft wel een geweldige sfeer. Er ligt ook een geweldig veld. Alles is aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken."

Ondanks het feit dat de Nations League door velen wordt gezien als een vriendschappelijk toernooi, heeft Koeman zijn zinnen gezet op de eindzege. "Ik voel wel spanning en denk dat de spelers het dan ook voelen. Dat zie je. Een aantal spelers heeft natuurlijk de ervaring van 2019. Ik denk dat we volle bak gaan en dan een kans hebben voor de finale. En uiteindelijk ook om deze prijs te winnen", sloot Koeman af.

De winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Kroatië speelt aanstaande zondag om 20.45 uur de finale van de Nations League. De tegenstander voor die eindstrijd komt uit de andere halve finale. Donderdagavond (20.45 uur) spelen Spanje en Italië tegen elkaar in De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente in Enschede.