Bookmaker wijst favoriet aan voor landstitel in de Eredivisie

De zomerstop is nog maar net begonnen, maar het duurt niet lang meer of de Eredivisie-clubs beginnen alweer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Feyenoord hoopt de landstitel te prolongeren, maar is op dit moment niet favoriet voor het kampioenschap. Samen met Jack's werpt FCUpdate alvast een blik op de titelstrijd.

Feyenoord werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen van de Eredivisie. De Rotterdammers eindigden het seizoen met zeven punten meer dan PSV en dertien meer dan Ajax. Arne Slot is aan boord gehouden en de selectie is op het vertrek van Orkun Kökçü na vrijwel intact gehouden, maar toch is Feyenoord volgens Jack’s komend seizoen niet de favoriet voor de landstitel.

Dat is Ajax met een odd van 2.40. De Amsterdammers hebben een zwaar seizoen achter de rug waarin ze niet alleen geen enkele prijs wonnen, maar ook naast Champions League-voetbal grepen. Met Maurice Steijn aan het roer mikt Ajax komend seizoen op de 37ste landstitel. Feyenoord en PSV zijn met een odd van 3.00 de andere topfavorieten voor het kampioenschap.

De top-vijf wordt gecompleteerd door AZ (11.00) en FC Twente (51.00). Inzetten op een andere kampioen kan flink lonen. Zo is de quotering voor een kampioenschap van het gepromoveerde Almere City liefst 901.00.

